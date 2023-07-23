Белгородскую область за сутки со стороны ВСУ обстреляли почти 80 раз

Пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 23 июля. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по Белгородской области 78 боеприпасов, а также сбросили семь взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 15 артиллерийских снарядов. Также противник сбросил с БПЛА два гранаты. Из артиллерии обстреляны села Нехотеевка и Щетиновка - зафиксировано 3 и 10 прилетов соответственно", - написал губернатор.

По словам Гладкова, в Валуйском городском округе по селу Вериговка выпущено семь минометных мин, в Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый, там зафиксировано шесть прилетов. По окраине села Пороз в Грайворонском округе противник выпустил пять минометных мин, еще семь - по окраине села Дроновка.

В Краснояружском районе из миномета ВСУ обстреляли окраину поселка Прилесье, всего там за сутки зафиксировали два прилета. С БПЛА было сброшено два неустановленных взрывных устройства. Еще одно неустановленное взрывное устройство ВСУ сбросили с беспилотника на окраине Репяховки, а также выпустили по этой местности четыре минометные мины, еще пять - по территории между селами Репяховка и Графовка.

В селе Середа Шебекинского городского округа с БПЛА было сброшено два взрывных устройства, по селу Новая Таволжанка выпущено шесть артиллерийских снарядов, еще восемь - по хутору Марьино.

Как отметил глава региона, пострадавших и разрушений в результате обстрелов и сбросов взрывных устройств нет.