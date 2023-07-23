В ДТП на севере Москвы погиб один человек

Еще трое пострадали

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Автомобиль каршеринга въехал в стоящую на въезде на Третье транспортное кольцо машину Audi, в результате погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МВД России.

"На внешней стороне Третьего транспортного кольца, в районе дома 13 по Беговой улице, произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринга совершил столкновение с автомобилем "Audi, который стоял на въезде на ТТК. В результате ДТП водитель автомобиля Audi от полученных травм скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что в аварии пострадал ребенок - пассажир Audi, также травмы получили водитель и пассажир машины каршеринга. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку всех обстоятельств ДТП. Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход доследственной проверки. На видео, опубликованном надзорным ведомством столицы, видно, что машина каршеринга въехала в бок стоящей на перекрестке иномарки.