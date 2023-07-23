В ДТП в Крыму погибли два человека

Еще двое пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Два человека, включая ребенка, погибли в результате ночного ДТП на трассе Керчь - Новоотрадное в Крыму, еще двое пострадали, сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.

Авария произошла в воскресенье ночью на автодороге Керчь - Новоотрадное, автомобиль ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где врезался в другой "ВАЗ".

"В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" и несовершеннолетний пассажир 2007 года рождения скончались от полученных травм, девушка 2007 года рождения и водитель второго авто получили травмы", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по поручению прокурора республики организована проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.