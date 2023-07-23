В Москве мотоциклист столкнулся с легковушкой

В результате инцидента погиб один человек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мотоцикл и легковая машина столкнулись на перекрестке в Москве, в результате мотоциклист пострадал, его пассажирка погибла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня в 11:40 мск на перекрестке Совхозной и Краснодарской улиц произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. По предварительным данным, в результате ДТП погибла пассажирка мототранспорта. Мотоциклист передан медикам", - сказал собеседник агентства. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В Telegram-канале департамента транспорта Москвы отмечается, что движение автотранспорта в результате ДТП не затруднено.