Самолеты МЧС сбросили 87 тонн воды при тушении лесных пожаров в Турции

Пилоты работают в условиях сложной горной местности и высокого температурного режима, отметили в ведомстве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Самолеты МЧС России сбросили 87 тонн воды при тушении лесных пожаров в Турции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"За сутки было совершенно 6 сливов - 54 тонны воды. Всего с начала работы самолетами Бе-200ЧС МЧС России было сброшено 87 тонн воды. Пилоты МЧС России работают в условиях сложной горной местности и высокого температурного режима", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по указанию президента РФ и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии МЧС России ликвидируют природные пожары в Турции.

Самолеты оказывают помощь в тушении пожара в районе населенного пункта Чешме. Летчики МЧС имеют опыт тушения пожаров зарубежом и подготовлены к работе в сложных условиях, отметили в ведомстве. Ранее они работали на тушении пожаров в Греции, Сербии, Черногории и в других странах. Кроме баков для воды, вмещающих 12 тонн, самолеты оборудованы тепловизорами для обнаружения очагов пожаров. В Турции уже неделю стоит жаркая и сухая погода.