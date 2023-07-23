На острове Родос из-за лесного пожара эвакуировали 19 тыс. человек

Их разместили в гостиницах, спортивных комплексах и школах

АФИНЫ, 23 июля. /ТАСС/. Около 19 тыс. человек эвакуированы из районов природного пожара на острове Родос, сообщило в воскресенье Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По данным полиции, 16 тыс. человек перевезли по суше и 3 тыс. по морю. Людей разместили в гостиницах, спортивных комплексах и школах, им предоставили матрасы, одеяла, питание. Для проживания эвакуированных выделены также три пассажирских судна.

По данным скорой помощи и подразделений Министерства здравоохранения региона Эгейского моря, в медицинские учреждения поступило девять человек с респираторными заболеваниями, которым была оказана первая помощь, и они сразу же после этого были выписаны.

Туроператоры попросили зарубежные авиакомпании направить чартерные рейсы без пассажиров на Родос, чтобы забрать тех туристов, которые захотят покинуть остров. Министерство иностранных дел Греции организовало пункт в аэропорту Родоса для выдачи справок о потере паспортов тем туристам, кто потерял свои вещи с документами и хочет вернуться на родину.

Сильный природный пожар, бушующий на острове уже шестой день, тушат сотни пожарных, которым с воздуха помогают 15 пожарных самолетов и вертолетов, 2 самолета используются для координации работы.