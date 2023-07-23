В Приморье при столкновении катера и гидроцикла погиб ребенок

СК возбудил уголовное дело

ТАСС, 23 июля. Десятилетний мальчик погиб при столкновении катера и гидроцикла на озере Ливадийское в Приморском крае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По данным следствия установлено, что днем 22 июля на озере Ливадийское обвиняемый, находясь с 10-летним сыном в качестве пассажира, управляя маломерным судном Yamaha VX 1100A, допустил столкновение с маломерным судном Sea-doo sportster, в результате чего ребенок получил телесные повреждения, оказался в воде и скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело в отношении сорокалетнего жителя города Большой Камень. Его обвиняют по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.