В Греции при обрушении участка моста погибли два человека

По данным новостного портала Pronews.gr, во время контролируемого сноса участка моста по неизвестной причине оторвался большой кусок полотна и упал на дорогу, которая находится под мостом

АФИНЫ, 23 июля. /ТАСС/. Участок моста на кольцевой дороге в греческом городе Патры обрушился на трассу, погибли два человека, еще два пострадали, под завалами идут поиски. Об этом сообщил в воскресенье греческий новостной портал Pronews.gr.

По его информации, во время контролируемого сноса участка моста по неизвестной причине оторвался большой кусок полотна и упал на дорогу, которая находится под мостом. Рядом с местом происшествия расположено поселение цыган под открытым небом.

По какой причине на дороге в момент работ оказались люди, пока не известно. Спасатели нашли тела двух погибших. Еще два человека с травмами отправлены в местную больницу.

В свою очередь телеканал ERT-1 сообщил, что погиб один человек, пострадали четверо рабочих. Ведутся поиски людей, которые могли оказаться под завалами.

Как отмечает телеканал, работы по ремонту моста с двумя полосами движения, у которого были проблемы с устойчивостью, идут с 2021 года, на них выделено €6,5 млн. Одна из полос моста, расположенного на месте въезда на кольцевую дорогу, имеет протяженность 167 м, другая - 169 м. Как свидетельствуют фотографии с места ЧП, обрушился участок, на котором стоит экскаватор, завалившийся на бок. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и спасатели, которые стараются разобрать тонны упавшего бетона.