Полиция Петербурга расследует конфликт в шахматном клубе

В результате инцидента пострадал один человек, возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Петербургская полиция расследует конфликт между сотрудниками шахматного клуба на улице Чайковского, в результате которого один из них был госпитализирован с травмами. Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью, подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

20 июля в полицию Центрального района поступило сообщение о госпитализации с множественными травмами преподавателя шахматного клуба, расположенного на улице Чайковского в доме 2/7. В ходе проверки было установлено, что накануне вечером в помещении клуба после совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, в ходе которого последний нанес множественные травмы своему оппоненту.