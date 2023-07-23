В ДТП в Ростовской области погибли три человека

Среди жертв есть ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП на трассе в Ростовской области, еще один человек пострадал, сообщается в официальном сайте "МВД-медиа".

Отмечается, что авария произошла около 10:40 мск на автотрассе между поселком Матвеев Курган и селом Екатериновка. "Предварительно установлено, что водитель 1979 года рождения, управляя транспортным средством Nissan Elgrand, при выполнении обгона допустил съезд с дороги, после чего совершил наезд на дерево. В результате происшествия погибли три пассажира 2015, 1999 и 1979 годов рождения. Водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. В прокуратуре Ростовской области журналистам сообщили, что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", а также организовало свою проверку по факту ДТП.