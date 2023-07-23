23 июля, 12:11

В ДР Конго военнослужащий убил во время похорон 13 человек

Жертвами в том числе оказались девять детей

ПРЕТОРИЯ, 23 июля. /ТАСС/. Военнослужащий убил на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) во время похорон 13 человек, включая девять детей. Об этом сообщил в воскресенье представитель вооруженных сил в провинции Итури лейтенант Жюль Нгонго.

"Во время церемонии похорон ребенка в деревне Някова 22 июля солдат открыл стрельбу по людям, находившимся около него", - приводит слова Нгонго агентство Reuters. Стрелявший скрылся, ведутся его поиски. Власти пока не могут назвать причины действий военнослужащего, который входил в состав подразделения военно-морских сил. 

Теги:
Конго (ДРК)
© Информационное агентство ТАСС
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