23 июля, 12:34

В Дагестане под домашний арест отправили косметолога по делу о смерти пациентки

По версии следствия, подозреваемая, не имея лицензии на осуществление медицинской деятельности, перед проведением процедуры ввела клиентке в качестве обезболивающего средства препарат, от которого та умерла

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Суд в Дагестане отправил на два месяца под домашний арест косметолога по делу о смерти пациентки после процедуры. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца в отношении косметолога, подозреваемой по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, вечером 19 июля 2023 года подозреваемая в своей квартире, расположенной на улице Героев Дагестана в Махачкале, без лицензии на осуществление медицинской деятельности перед проведением косметологической процедуры ввела своей 22-летней знакомой в качестве обезболивающего средства препарат, от которого та умерла. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Дагестану возбудить уголовное дело по факту инцидента и представить доклад о ходе его расследования. 

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