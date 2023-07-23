23 июля, 12:39
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о покушении ВСУ на мэра Алешек

По словам врио губернатора региона Владимира Василенко, украинские военнослужащие задействовали для этого ракету HIMARS

ГЕНИЧЕСК, 23 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье использовали ракету HIMARS для покушения на жизнь главы администрации расположенного на правом берегу Днепра города Алешки Георгия Журавко. Мэр не пострадал, сообщил ТАСС пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

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"ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS", - сказал Василенко.

Это не первое покушение украинских военных на гражданских чиновников в Херсонской области. 14 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. 

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