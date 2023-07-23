В Якутии проверят инцидент с избиением ребенка в прямом эфире

Женщина воспитывает троих детей, которых временно поместили в реабилитационный центр

ТАСС, 23 июля. Сотрудники правоохранительных органов в Якутии проверяют инцидент с избиением ребенка в прямом эфире. Об этом сообщила воскресенье пресс-служба МУ МВД России "Якутское".

В соцсетях и СМИ распространилось видео, где женщина бьет мальчика и угрожает отрезать ему пальцы. "В соцсетях распространилось видео, где была запечатлена женщина, допускающая в отношении ребенка неправомерные действия", - говорится в сообщении.

В результате проверки была установлена 32-летняя жительница села Хатассы, воспитывающая одна троих детей. "Со слов женщины, причиной рукоприкладства с ее стороны в отношении восьмилетнего сына стала пропажа денежных средств. О том, что ведется прямой эфир, женщина не знала. Автором эфира является ее подруга, которая гостила в это время", - уточняется в сообщении.

Детей поместили в реабилитационный центр. Проверку также проводит прокуратура региона.