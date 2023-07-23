"Аэрофлот" опроверг информацию о лопнувшем колесе при посадке самолета из Бишкека в Москве

В пресс-службе перевозчика добавили, что посадка прошла штатно

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Посадка самолета авиакомпании "Аэрофлот" Бишкек - Москва в аэропорту Шереметьево была штатной, говорится в сообщении компании.

"Информация <...> о том, что при заходе на посадку у воздушного судна лопнуло колесо, не соответствует действительности. После штатной посадки самолета, выполнявшего рейс SU1893 Бишкек - Москва от 23.07.2023, на этапе руления произошло падение давления в колесе шасси. Воздушное судно самостоятельно зарулило на место стоянки", - сообщили в компании.

Отмечается, что повреждений выявлено не было, в настоящее время произведена замена колеса.