Следователи задержали капитана затонувшего в Финском заливе катера

В результате ЧП погиб один человек

ТАСС, 23 июля. Следователи задержали капитана судна, затонувшего в Финском заливе, один из пассажиров которого погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Следователями задержаны капитан судна 1984 года рождения, который после происшествия скрылся, и мужчина 1979 года рождения, которому собственником было передано судно для проведения ряда мероприятий с ним. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения.

Также в пресс-службе рассказали, что следователи и представители госинспекции по маломерным судам МЧС России примут меры к тому, чтобы поднять судно и обследовать его.

21 июля катер с капитаном и восемью пассажирами на борту затонул в акватории Финского залива. Люди были доставлены на берег, но один из них в результате ЧП погиб.

Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).