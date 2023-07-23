В Ярославской области в ДТП погибли два человека

Пострадала женщина

ТАСС, 23 июля. Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на обходе Переславль-Залесского в Ярославской области. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

"По предварительной информации, в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Chevrolet: мужчина 1984 года рождения и женщина 1989 года рождения. Водителю автомобиля Toyota, женщине 1976 года рождения, оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация о столкновении автомобилей Chevrolet и Toyota на 15-м км трассы "Обход города Переславль-Залесский" поступила в оперативные службы в 13:20.