Уголовное дело по факту прорыва трубы в ТЦ "Времена года" передали в ГСУ СК по Москве

Его возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть четырех человек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту ЧП с горячей водой в ТЦ "Времена года" передали в ГСУ СК по Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного СК.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве принято к производству уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть четырех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, следователи провели обыски в офисных помещениях торгового центра.

"Следователями проведены обыски в офисных помещениях, в ходе которых изъята документация, в том числе техническая. Допрашиваются лица из числа руководства, сотрудники, отвечающие за эксплуатацию инженерных систем, а также за соблюдение требований безопасности, рядовые сотрудники, находившиеся на рабочих местах в момент прорыва коммуникаций горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в СК, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также вынесены постановления о потерпевших по делу.

"В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК, в том числе с привлечением представителей Ростехнадзора и инженеров, проводят дополнительный осмотр места происшествия", - добавили в ГСУ.