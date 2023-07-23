23 июля, 14:29
Военная операция на Украине

В Брянской области два села остались без света из-за обстрела ВСУ

По данным главы региона Александра Богомаза, повреждения получил один дом, никто не пострадал

ТАСС, 23 июля. Электроснабжение сел Павловичи и Полевые Новоселки в Суземском районе Брянской области нарушено из-за обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

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"ВСУ совершили обстрел поселка Полевые Новоселки Суземского района. В настоящее время электричество отсутствует в селах Павловичи и Полевые Новоселки", - написал глава региона в Telegram-канале.

Богомаз добавил, что в результате обстрела в селе Полевые Новоселки поврежден один жилой дом, пострадавших нет.

На месте работают оперативные и аварийные службы. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
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