Командир группировки "Центр" заявил, что инструкторы НАТО действуют как заградотряды в ВСУ

По словам Андрея Мордвичева, в каждой роте ВС Украины есть до 10 человек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Инструкторы из стран НАТО действуют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в основном как заградотряды, заявил командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

"Наемников мы слышим в эфире, наемников мы видим. Про наемников рассказывают пленные. В каждой роте [ВСУ] до 10 человек: прибалты в основном, грузины. Но так сказать, чтобы там сдавались и брали пленных - таких фактов нет. В основном они действуют как инструктора, как заградотряд на устойчивость обороны", - сказал он в эксклюзивном интервью для телеканала "Соловьев Live".

В Минобороны РФ 10 июля сообщили, что более 11 тыс. наемников прибыли на территорию Украины с начала специальной военной операции, почти 5 тыс. ликвидированы, более 2 тыс. наемников продолжают действовать в рядах ВСУ.