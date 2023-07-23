В Нижегородской области поезд насмерть сбил мужчину

Проводится проверка

ТАСС, 23 июля. Следователи проводят проверку после смертельного травмирования мужчины поездом в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, 23 июля 2023 года, около 08:30, на 382-м км перегона Ильино - Сейма в Володарском районе Нижегородской области электропоездом смертельно травмирован местный житель. Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал громкий сигнал, однако травмирование предотвратить не удалось", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе ведомства.