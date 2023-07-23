В отношении блогера возбудили уголовное дело за аморальные действия на Мамаевом кургане

В соцсетях появилось видео, на котором девушка прыгала на склон, где расположены братские захоронения, а также делала неприличные жесты в направлении скульптуры "Родина-мать зовет!"

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения возбудили в отношении 23-летней женщины из Самары за пренебрегающие нормами морали и нравственности действия на Мамаевом кургане. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

"Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ "Осквернение мест захоронения". Находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия федерального значения "Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане", [она] совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет", - говорится в сообщении.

Дело находится в производстве отдела УМВД России по Волгограду.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась видеозапись, на которой блогер из Самары на Мамаевом кургане в Волгограде прыгала на склон, где расположены братские захоронения, делала неприличные жесты в направлении скульптуры "Родина-мать зовет!". Видеозапись она выложила на своей странице в социальной сети.