Около 15 тыс. астраханцев остались без электроснабжения из-за непогоды

В "Астраханьэнерго" ввели режим повышенной готовности второго уровня

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. В Астраханской области из-за гроз с резкими порывами ветра произошли повреждения опор и обрывы линий электропередачи. Без электроснабжения остались около 15 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам проведенного оперативного совещания.

"Гроза с резкими порывами ветра обрушилась на Астрахань и пригородные районы. На 19:30 без света в регионе остались 14 893 потребителя. В филиале "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" введен режим повышенной готовности второго уровня. Все ответственные службы выведены на ликвидацию последствий, на устранение перебоев в электроснабжении направлены бригады и техника", - написал он.

На телефоны ЕДДС Астрахани поступило 650 звонков (в основном по поводу отключения электроэнергии), 30 сообщений об упавших деревьях, 33 сообщения об обрывах проводов, 7 сообщений о срывах кровли. Наиболее крупные отключения электроэнергии произошли в Трусовском, Советском и Кировском районах города, а также в Камызякском, Наримановском и Приволжском районах области. На улице Аэропортовское шоссе повреждены нескольких опор ЛЭП, находящихся на балансе СНТ "Химик".

Губернатор также напомнил жителям региона о необходимости соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов: не подходить к оборванным проводам ближе 8 м, не пытаться самостоятельно устранять неисправности электроснабжения.