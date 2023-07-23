Под Астраханью зафиксировали загрязнение реки Бахтемир нефтепродуктами на 250 кв. м

К ликвидации последствий привлекли специалистов Морской спасательной службы

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Загрязнении акватории реки Бахтемир нефтепродуктами на площади около 250 кв. м зафиксировали в Икрянинском районе Астраханской области, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загрязнении акватории нефтепродуктами по адресу: Икрянинский район, р. п. Красные Баррикады, река Бахтемир. На происшествие реагировала оперативная группа Икрянинского местного пожарно-спасательного гарнизона, факт загрязнения подтвердился. На поверхности водоема обнаружено маслянистое пятно и следы нефтепродуктов на площади ориентировочно 250 кв. м", - говорится в сообщении.

Организовано взаимодействие с компетентными службами. К ликвидации загрязнения привлекли специалистов Морской спасательной службы в количестве семи человек и одной единицы техники. Информация уточняется.