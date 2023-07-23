Метеорологи предупредили об усилении тропического шторма "Доксури" до тайфуна

По данным специалистов, он ударит по Тайваню на следующей неделе

ГОНКОНГ, 23 июля. /ТАСС/. Пятый в этом году тропический шторм в Тихоокеанском регионе "Доксури" в воскресенье вечером усилился до тайфуна и на следующей неделе ударит по Тайваню. Об этом сообщило Центральное метеорологическое бюро острова.

В настоящее время тайфун находится на расстоянии 1,1 тыс. км к юго-востоку от Тайваня и движется в сторону острова со скоростью около 10 км/ч. Согласно последнему прогнозу, он ударит по юго-восточному побережью Тайваня в районе полуострова Хэнчунь в среду во второй половине дня. В настоящее время скорость порывов ветра внутри него достигает 43 м/с.

Метеорологи отмечают, что "Доксури" с высокой долей вероятности продолжит усиливаться и преобразуется в супертайфун - в этом случае его радиус увеличится со 100 до 300 км, а скорость ветра внутри него превысит 51 м/с. В последний раз супертайфун напрямую ударял по Тайваню в 2016 году: тогда на остров обрушился "Непартак".

Тропический шторм "Доксури" сформировался в пятницу к востоку от Филиппин.