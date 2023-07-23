В Нижегородской области после опрокидывания лодки погибли два человека

Пострадал ребенок

ТАСС, 23 июля. Лодка опрокинулась на озере в Богородском районе Нижегородской области, в результате чего двое взрослых погибли, ребенка госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

"В Богородском районе Нижегородской области по факту гибели семейной пары на водоеме проводится доследственная проверка. По предварительным данным, муж с женой и шестилетним сыном сплавлялись на надувной лодке на озере, где произошло ее опрокидывание. Ребенка и женщину достали из воды очевидцы", - говорится в сообщении ведомства.

Мальчика доставили в лечебное учреждение, где оказали всю необходимую помощь. Женщину спасти не удалось. Тело мужчины извлекли из водоема водолазы МЧС.

Сейчас следователи СК выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.