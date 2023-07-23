В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Среди них оказался ребенок

ТАСС, 23 июля. В Нижегородской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего пострадали восемь человек, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Сегодня [23 июля] в 18:30 поступило сообщение о транспортной аварии в Балахнинском м. о. Недалеко от поворота на Дзержинск произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса, который следовал по маршруту Заволжье - Дзержинск. Восемь человек, в том числе один ребенок, направлены на амбулаторное лечение", - отметили в пресс-службе ведомства.

Все пострадавшие - пассажиры автобуса и его водитель. Пожарные и спасатели аварийно-спасательного отряда Балахны оцепили место ДТП, деблокировали водителя легкового автомобиля.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства ДТП.