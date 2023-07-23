Мужчина пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области

Он получил осколочные ранения

ТАСС, 23 июля. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Полевые Новоселки в Брянской области. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Богомаз.

"В результате сегодняшнего обстрела села Полевые Новоселки есть один пострадавший мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения. Он доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона.

Ранее Богомаз сообщал о том, что днем 23 июля ВСУ обстреляли село Полевые Новоселки в Суземском районе, из-за чего нарушилось электроснабжение в этом населенном пункте, а также в селе Павловичи. В результате обстрела поврежден жилой дом в Полевых Новоселках, на месте работают оперативные и аварийные службы.