В Ростовской области размыло участок трассы

24 июля приостановят движение автобусов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Участок трассы Таганрог - Федоровка размыло из-за сильного дождя в Ростовской области. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области.

"В связи с выпадением большого количества осадков (за три часа выпало более 85 мм) произошло размытие земельного полотна автомобильной дороги Таганрог - Федоровка. Движение легковых автомобилей без ограничений, грузовые пускаются в обход через село Васильево-Ханжоновка. Автобусное сообщение на данном участке автомобильной дороги на 24 июля прекращено", - говорится в сообщении.

В региональном Минтрансе уточнили, что на месте ЧП ведется круглосуточное дежурство экипажа ГИБДД и двух экипажей ВАИ. Пострадавших в результате размыва участка трассы нет, вода ушла с проезжей части.

"Подрядной организацией выставлены водоналивные блоки и дорожные знаки для ограждения места размыва (100 м)", - уточнили в ведомстве.

24 июля специалисты будут обследовать участок размытой дороги.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о штормовом предупреждении до утра понедельника из-за сильных дождей, ливней в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с.