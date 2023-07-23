В Чувашии в ДТП с двумя автомобилями погиб ребенок

Пострадали четыре человека

ТАСС, 23 июля. Ребенок погиб, еще четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в воскресенье в аварии с участием двух автомобилей на трассе в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном МВД по республике.

"Устанавливаются обстоятельства ДТП в Канашском муниципальном округе с участием двух автомобилей. В дорожной аварии погиб один ребенок, двое несовершеннолетних и оба водителя доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

По информации МВД по республике, столкнулись автомобили Kia Rio и Volkswagen Polo. Авария произошла вечером 23 июля на автодороге А-151 в Канашском муниципальном округе.

По предварительным данным, от полученных травм умер шестилетний пассажир Kia Rio. Другого ребенка и водителя автомобиля доставили в медучреждение. Пятилетнего пассажира другой иномарки и водителя также доставили в больницу.

По информации прокуратуры республики, ДТП произошло 23 июля, около 21:00 на автодороге Цивильск - Ульяновск около села Шихазаны Канашского муниципального округа. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Polo 1990 года рождения выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение с автомобилем Kia Rio. Канашская межрайонная прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку по факту произошедшего ДТП. На место происшествия выехал Канашский межрайонный прокурор Сергей Фирсов, а также сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Проверку, проводиму юправоохранительными органами, прокуратура района взяла на контроль.