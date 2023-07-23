В ЛНР сообщили об ударе ВСУ иностранными кассетными боеприпасами

Украинские военнослужащие ударили по населенному пункту Золотаревка

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Украинские военные впервые ударили по населенному пункту Золотаревка в ЛНР кассетными боеприпасами иностранного производства, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах ЛНР.

"Противник начал использовать кассетные боеприпасы иностранного производства в ЛНР. Ударили по селу Золотаревка Попаснянского района. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал собеседник агентства.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что Вашингтон принял решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс сообщил, что ВСУ получили от США кассетные боеприпасы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на их применение Украиной.