В Саратовской области в ДТП погибли два человека

Пострадали трое

САРАТОВ, 23 июля. /ТАСС/. Два человека погибли и трое, включая ребенка, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС помощник начальника областной службы спасения Никита Мухин.

В 22:12 (21:12 мск) в службу "112" поступило сообщение, что вблизи села Заветы Ильича столкнулись Niva и Lada.

"В результате ДТП водитель - мужчина 1941 года рождения из внедорожника погиб. Из автомобиля Lada погиб мужчина 1983 года рождения и три человека пострадали. Мужчину 1988 года рождения, женщину 1984 года рождения и ребенка 2017 года рождения с различными травмами госпитализировали", - сообщил собеседник агентства.