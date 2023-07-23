В Судане произошла авиакатастрофа

По данным официального представителя ВС республики, погибли девять человек

КАИР, 23 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в результате падения самолета в международном аэропорту суданского города Порт-Судан. Об этом сообщил официальный представитель ВС республики в Twitter.

"Транспортный самолет Ан разбился сегодня вечером в аэропорту Порт-Судана из-за технической неисправности при взлете, в результате погибли девять человек, в том числе четыре военнослужащих, выжил ребенок", - говорится в заявлении.

Как сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на военные источники, в результате трагедии погибли по меньшей мере 11 человек, есть пострадавшие, которые доставлены в больницу.