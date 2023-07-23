23 июля, 20:24,
обновлено 23 июля, 20:56

В Судане произошла авиакатастрофа

EPA-EFE/ AMEL PAIN, архив
© EPA-EFE/ AMEL PAIN, архив

По данным официального представителя ВС республики, погибли девять человек

КАИР, 23 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в результате падения самолета в международном аэропорту суданского города Порт-Судан. Об этом сообщил официальный представитель ВС республики в Twitter.

"Транспортный самолет Ан разбился сегодня вечером в аэропорту Порт-Судана из-за технической неисправности при взлете, в результате погибли девять человек, в том числе четыре военнослужащих, выжил ребенок", - говорится в заявлении.

Как сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на военные источники, в результате трагедии погибли по меньшей мере 11 человек, есть пострадавшие, которые доставлены в больницу. 

Теги:
Судан
© Информационное агентство ТАСС
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