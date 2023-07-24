На Колыме из-за пожарной опасности объявили экстренное предупреждение

Речь идет о Сусуманском, Тенькинском, Хасынском и Ягоднинском районах

ТАСС, 24 июля. Спасатели объявили на 24 июля экстренное предупреждение на территории четырех муниципальных образований Магаданской области в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью из-за погоды, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре. По данным спасателей, в Сусуманском, Тенькинском, Хасынском и Ягоднинском районах прогнозируется пожарная опасность четвертого класса. Существует риск возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) до межмуниципального уровня. В Минтранс региона и главам муниципалитетов направлены рекомендации по реагированию.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При четвертом классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организуется дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с утра до вечера. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной боевой готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.

Обстановка в регионе

Ежегодно Колыма входит в число российских регионов, подвергающимся лесным пожарам. В первой половине июля на долю Якутии, Хабаровского края и Магаданской области приходилось 94% площади всех природных возгораний в России. В связи с этим главы трех субъектов обратились в Рослесхоз и правительственную комиссию с просьбой ввести межрегиональный режим ЧС. Помимо этого, на Колыме и в Якутии начали работать самолеты-зондировщики для искусственного вызова дождей.

На территории Магаданской области введен режим ЧС. В отдельных муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня, в том числе использование мангалов, сжигание мусора, травы и иных отходов, материалов или изделий. Кроме того, запрещается проведение всех видов пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 800 тыс. рублей.