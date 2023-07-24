На Сахалине высокая пожарная опасность сохранится до 25 июля

Речь идет о Тымовском районе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 24-25 июля предупреждение в Тымовском районе (центральная часть Сахалина) в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"На территории Тымовского района сохранится высокая пожарная опасность (четвертый класс пожарной опасности)", - рассказали в управлении.

Ранее спасатели объявляли высокую пожарную опасность в Тымовском районе на 21-23 июля.

Сейчас в Тымовском районе облачно, ветра нет. Температура воздуха в дневное время держится на отметке плюс 28 градусов.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При четвертом классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организуется круглосуточное дежурство на пожарных наблюдательных пунктах. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.