В Эквадоре при нападении убит мэр города

Президент страны приказал полиции задействовать необходимые силы, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мэр города Манта, расположенного на западе Эквадора, убит в результате нападения. Об этом в воскресенье сообщил президент страны Гильермо Лассо.

"Печальные новости для страны: Агустин Интриаго, мэр Манты, погиб при нападении. <...> Соболезнуем семье мэра и второй жертвы <...>", - написал Лассо на своей странице в Twitter. Президент приказал полиции задействовать необходимые силы, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности.

Как сообщил глава МВД Эквадора Хуан Сапата на своей странице в Twitter, еще четыре человека получили ранения, в том числе двое нападавших. Причины случившегося устанавливаются.