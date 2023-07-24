24 июля, 00:20

В Эквадоре при нападении убит мэр города

AP Photo/ Sang Tan
Посольство Эквадора в Лондоне
© AP Photo/ Sang Tan

Президент страны приказал полиции задействовать необходимые силы, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мэр города Манта, расположенного на западе Эквадора, убит в результате нападения. Об этом в воскресенье сообщил президент страны Гильермо Лассо.

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"Печальные новости для страны: Агустин Интриаго, мэр Манты, погиб при нападении. <...> Соболезнуем семье мэра и второй жертвы <...>", - написал Лассо на своей странице в Twitter. Президент приказал полиции задействовать необходимые силы, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности.

Как сообщил глава МВД Эквадора Хуан Сапата на своей странице в Twitter, еще четыре человека получили ранения, в том числе двое нападавших. Причины случившегося устанавливаются. 

Теги:
ЭквадорЛассо, Гильермо
© Информационное агентство ТАСС
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