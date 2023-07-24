24 июля, 01:15,
обновлено 24 июля, 01:45
Военная операция на Украине

В Москве на Комсомольском проспекте обнаружили осколки беспилотника

Роман Канащук/ ТАСС
© Роман Канащук/ ТАСС

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в экстренных службах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте в настоящее время работают правоохранительные органы и экстренные службы.

По Комсомольскому проспекту перекрыто движение автотранспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по Комсомольскому проспекту от д. №18 в сторону области перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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