В Москве беспилотник попал в высотку бизнес-центра

По предварительной информации, пострадавших нет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве. По предварительной информации, пострадавших нет, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Беспилотный летательный аппарат попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17 и 18 этажах высотки.

По проспекту Лихачева перекрыто движение автотранспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по проспекту Лихачева перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что осколки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте в районе дома 17. В настоящее время движение автотранспорта по проспекту перекрыто. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

