24 июля, 01:49,
обновлено 24 июля, 02:27
Военная операция на Украине

В Москве беспилотник попал в высотку бизнес-центра

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

По предварительной информации, пострадавших нет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве. По предварительной информации, пострадавших нет, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Беспилотный летательный аппарат попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17 и 18 этажах высотки.

По проспекту Лихачева перекрыто движение автотранспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по проспекту Лихачева перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что осколки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте в районе дома 17. В настоящее время движение автотранспорта по проспекту перекрыто. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.
  

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация