В Хабаровском крае увеличилась площадь лесных пожаров

Она составляет 266,1 тыс. га

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Огонь лесных пожаров в Хабаровском крае распространился на территорию порядка 266,1 тыс. га, сообщается в Telegram-канале Министерства лесного хозяйства и лесопереработки.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 107 пожаров на общей площади 266 090,5 га", - говорится в сообщении. По информации на конец прошлой недели, площадь пожаров в регионе превышала 214,6 тыс. га/

Из числа действующих локализовано 8 возгораний на 11,1 тыс. га. Потушено за сутки 4 пожара на 3,5 тыс. га. К борьбе с огнем привлечен 391 человек, задействовано 66 единиц техники, в том числе бульдозеры, вездеходы, пожарные машины, а также 5 воздушных судов.

Как уточнили ТАСС в министерстве, наибольшее количество возгораний регистрируется в северных Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Пожары также фиксируются в Верхнебуреинском и Солнечном районах. Очаги находятся на большом удалении от поселений, возникли в основном от сухих гроз.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, въезжать на автомобилях, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края, Амурской области и Якутии.

Всего с начала пожароопасного сезона произошло 533 пожара на общей площади более 546,4 тыс. га.