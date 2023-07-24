24 июля, 01:53,
обновлено 24 июля, 02:13
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об ударах БПЛА по двум нежилым зданиям в Москве

Егор Алеев/ ТАСС, архив
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Егор Алеев/ ТАСС, архив

По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Удары беспилотников по двум нежилым зданиям зафиксированы в Москве около 04:00 мск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", - написал мэр.

По информации экстренных служб, один дрон был сбит на Комсомольском проспекте, 17, а другой попал в здание на проспекте Лихачева. Информацию о безуспешной атаке беспилотников подтвердили и в Минобороны РФ. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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