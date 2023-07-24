Собянин сообщил об ударах БПЛА по двум нежилым зданиям в Москве

По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Удары беспилотников по двум нежилым зданиям зафиксированы в Москве около 04:00 мск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", - написал мэр.

По информации экстренных служб, один дрон был сбит на Комсомольском проспекте, 17, а другой попал в здание на проспекте Лихачева. Информацию о безуспешной атаке беспилотников подтвердили и в Минобороны РФ.