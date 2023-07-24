В Якутии зафиксировали лесные пожары на площади более 600 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 650 человек и 9 единиц спецтехники и 5 вертолетов Ми-8

ЯКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. В Якутии действуют 50 лесных пожаров на площади 607 тыс. га. За сутки ликвидировано 7 лесных пожаров на площади свыше 6,3 тыс. га, сообщил в понедельник на брифинге первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников.

"За сутки обнаружен 1 лесной пожар на площади 0,1 га. Действуют на текущую дату 50 лесных пожаров на площади 607 тыс. га, <…> тушатся 22 лесных пожара на площади 313 тыс. га, из них локализован 1 лесной пожар на площади 544 га", - сказал Садовников.

Как уточнили в Минэкологии региона, ведется работа по тушению возгораний на территориях Абыйского, Верхнеколымского, Момского, Нерюнгринского, Оймяконского, Среднеколымского, Томпонского и Усть-Майского районов. За прошедшие сутки потушено 7 лесных пожаров на площади 6 374 га и 1 ландшафтный пожар площадью 663 га. На тушении задействовано 650 человек, 9 единиц лесопожарной спецтехники, 5 вертолетов Ми-8. Привлечено к авиапатрулированию 17 самолетов Ан-2 и Cessna.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Летом 2021 года в Якутии стояла аномально жаркая и сухая погода, на территории региона зарегистрировали 1 696 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га. В прошлом году число лесных пожаров уменьшилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - в 14 раз.

С начала пожароопасного сезона в Якутии в этом году зафиксировано 452 лесных пожара, площадь, пройденная огнем, превысила 1 млн га. В данный момент особый противопожарный режим действует на всей территории республики. В Якутии, Хабаровском крае и Амурской области из-за лесных пожаров введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.