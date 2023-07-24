В Астраханской области на реке Бахтемир произошел пожар на сухогрузе

Возгорание возникло в машинном отделении

АСТРАХАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Возгорание произошло в машинном отделении сухогруза "Вафа-2", находящемся на реке Бахтемир в Икрянинском районе Астраханской области. К месту ЧП направлен пожарный катер, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 03:35 мск в оперативную дежурную смену Главного управления от дежурного МСКЦ поступило сообщение о возгорании в машинном отделении сухогруза "Вафа-2" в районе 26 км ВКМСК, Икрянинский район, между н. п. Икряное и н. п. Маячное, река Бахтемир", - говорится в сообщении.

На место происшествия от МЧС направлен один пожарный катер, три человека личного состава, от ГИМС - два плавсредства и два человека личного состава, от ГКУ "Волгоспас" - одно плавсредство и два человека. Информация уточняется.