На Сахалине возбудили третье уголовное дело из-за массовой драки со стрельбой

К уголовным делам добавилось покушение на убийство

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Третье уголовное дело возбуждено из-за массовой драки со стрельбой, произошедшей в минувшие выходные в городе Долинске на юге Сахалина. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в прокуратуре Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - рассказал собеседник агентства.

В долинское отделение полиции доставили трех подозреваемых, установили личность еще трех человек. Точное количество участников потасовки пока неизвестно. Подробности случившегося выясняются. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ст. 283 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что в выходные у магазина в Долинске произошла драка со стрельбой. В Teelegram распространилось видео с дракой с участием десятка мужчин, в ходе которой применялось оружие, а также таранили друг друга автомобили. Как уточнили в правоохранительных органах, после потасовки ее участники, пытаясь скрыться с места происшествия, попали в аварию.