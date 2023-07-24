Что известно об атаке беспилотников на Москву

Два украинских беспилотника пытались атаковать Москву рано утром 24 июля. В результате никто не пострадал, серьезных разрушений нет.
Как отметили в Минобороны РФ, попытка Киева атаковать беспилотниками объекты в столице была пресечена, БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем на данный момент.
Что произошло
- Как сообщили ТАСС в экстренных службах, обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте у дома 17 в Москве.
- Позднее стало известно о втором беспилотном летательном аппарате, который попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в столице. Там выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах.
Реакция властей
- Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что около четырех часов утра были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям.
- Серьезных разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр.
- В Минобороны РФ заявили, что "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку", средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника, которые попытались атаковать объекты.
Ситуация сейчас
- В настоящее время движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту в сторону области перекрыли.
- Движение по проспекту Лихачева также перекрыли.
- На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.
Предыдущие атаки
- 4 июля несколько украинских беспилотников атаковали Москву и Подмосковье.
- Как сообщал Собянин, все они были сбиты ПВО, пострадавших в результате атаки не было.
- В целях безопасности часть рейсов в аэропорт Внуково была перенаправлена в другие аэропорты.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом терроризма киевского режима попытку атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры.