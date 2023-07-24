Что известно об атаке беспилотников на Москву

Два украинских беспилотника пытались атаковать Москву рано утром 24 июля. В результате никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

Как отметили в Минобороны РФ, попытка Киева атаковать беспилотниками объекты в столице была пресечена, БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем на данный момент.

Что произошло

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте у дома 17 в Москве.

Позднее стало известно о втором беспилотном летательном аппарате, который попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в столице. Там выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах.

Реакция властей

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что около четырех часов утра были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям.

Серьезных разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр.

В Минобороны РФ заявили, что "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку", средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника, которые попытались атаковать объекты.

Ситуация сейчас

В настоящее время движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту в сторону области перекрыли.

Движение по проспекту Лихачева также перекрыли.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Предыдущие атаки