24 июля, 02:53
Военная операция на Украине

Что известно об атаке беспилотников на Москву

Роман Канащук/ ТАСС
© Роман Канащук/ ТАСС

Два украинских беспилотника пытались атаковать Москву рано утром 24 июля. В результате никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

Как отметили в Минобороны РФ, попытка Киева атаковать беспилотниками объекты в столице была пресечена, БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем на данный момент.

Что произошло

  • Как сообщили ТАСС в экстренных службах, обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте у дома 17 в Москве.
  • Позднее стало известно о втором беспилотном летательном аппарате, который попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в столице. Там выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах.

Реакция властей

  • Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что около четырех часов утра были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям.
  • Серьезных разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр.
  • В Минобороны РФ заявили, что "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку", средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника, которые попытались атаковать объекты.

Ситуация сейчас

  • В настоящее время движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту в сторону области перекрыли.
  • Движение по проспекту Лихачева также перекрыли.
  • На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Предыдущие атаки

  • 4 июля несколько украинских беспилотников атаковали Москву и Подмосковье.
  • Как сообщал Собянин, все они были сбиты ПВО, пострадавших в результате атаки не было.
  • В целях безопасности часть рейсов в аэропорт Внуково была перенаправлена в другие аэропорты.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом терроризма киевского режима попытку атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры.
 
Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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