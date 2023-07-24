Над Крымом сбили и подавили 11 беспилотников

Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, обломками БПЛА поврежден частный дом

ТАСС, 24 июля. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили 11 беспилотных летательных аппаратов над Крымом. Обломками БПЛА поврежден частный дом, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", - сообщил он.

По словам Аксенова, все профильные ведомства работают на местах. Руководитель региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Глава региона также написал, что движение на участке железной дороги в Джанкойском районе Крыма, а также автотрассе Джанкой - Симферополь приостановлено в целях безопасности.

"В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь. Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах Министерства транспорта Республики Крым", - написал Аксенов.

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 11 БПЛА над Крымом, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.