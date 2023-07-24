В Нижневартовске обрушилось межкомнатное перекрытие в доме

Обрушение в жилом доме в Нижневартовске

Пострадавших нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июля. /ТАСС/. Межкомнатное перекрытие обрушилось в доме в городе Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, где в 2022 году произошел взрыв газа. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Нижневартовска.

"По информации управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Нижневартовска в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение от очевидца об обрушении стены дома 6А по ул. Мира. Как выяснили специалисты, произошло обрушение межкомнатного перекрытия на пятом этаже в третьем подъезде", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место оперативно выехали службы экстренного реагирования. Пострадавших нет.