24 июля, 05:02
Обрушение в жилом доме в Нижневартовске

В Нижневартовске обрушилось межкомнатное перекрытие в доме

Пострадавших нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июля. /ТАСС/. Межкомнатное перекрытие обрушилось в доме в городе Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, где в 2022 году произошел взрыв газа. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Нижневартовска.

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"По информации управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Нижневартовска в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение от очевидца об обрушении стены дома 6А по ул. Мира. Как выяснили специалисты, произошло обрушение межкомнатного перекрытия на пятом этаже в третьем подъезде", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место оперативно выехали службы экстренного реагирования. Пострадавших нет. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округОбрушение в жилом доме в Нижневартовске
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