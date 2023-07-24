24 июля, 05:24

В Забайкалье 14-летняя девочка пресекла нападение мужчины на свою сестру

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что подозреваемого задержали

ТАСС, 24 июля. Полиция Читы задержала мужчину, пытавшегося похитить семилетнюю девочку на улице, сообщает в понедельник пресс-служба УМВД Забайкалья. Вырваться и сбежать от нападавшего ребенку помогла 14-летняя сестра.

"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный с применением насилия пытался похитить несовершеннолетнюю 2015 года рождения. Оперативники установили, что днем на одной из улиц Читы к девочке подошел неизвестный и пытался увести ее с собой, схватив за руку. Благодаря своей сестре, девочке удалось вырваться и скрыться от нападавшего", - говорится в сообщении.

Как уточняет полиция, подозреваемого уже удалось задержать, им оказался мужчина 1992 года рождения. Он помещен в изолятор временного содержания. В отношении нападавшего следователем СУ СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
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