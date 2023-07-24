В Красноярске суд рассмотрит апелляцию мэрии по делу об асфальтобетонном заводе

В департаменте отметили, что до рассмотрения апелляции нельзя спрогнозировать развитие ситуации

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Третий арбитражный апелляционный суд рассмотрит 28 августа апелляцию Департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска на решение арбитражного суда региона, признавшего незаконным решение департамента, не допустившего для участия в аукционе по продаже акций "Асфальтобетонного завода" (АБЗ) строительную компанию "Сибиряк". Об этом ТАСС сообщили в департаменте мэрии.

"Рассмотрение апелляционной жалобы департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска на решение по делу назначено на 28 августа", - сообщил собеседник агентства.

В департаменте отметили, что до рассмотрения апелляции "спрогнозировать развитие ситуации в отношении акций АО "АБЗ" не представляется возможным".

Ранее строительная компания подала единственную заявку на приобретение 48,9984% акций "Асфальтобетонного завода", находящегося в муниципальной собственности. Департамент не допустил "Сибиряк" к аукциону из-за неполного пакета документов и признал аукцион несостоявшимся. 3 мая арбитражный суд признал решение департамента незаконным.

Красноярский асфальтобетонный завод был основан в 1950 году. Предприятие производит широкий спектр горячих асфальтобетонных смесей и дорожную битумную эмульсию. УСК "Сибиряк" - одна из крупнейших строительных компаний Красноярска. Она основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады 2019 года. Построила в регионе более 1 кв. км жилой недвижимости.