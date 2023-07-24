24 июля, 05:51

В Кургане ликвидировали пожар на площади 1 тыс. кв. м

© МЧС России

В тушении задействовали 48 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники

ТАСС, 24 июля. Крупный пожар в здании автосервиса в Кургане, возникший ночью, полностью ликвидирован на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

"В 02:53 (00:53 мск) пожар на общей площади 1 тыс. кв. м. удалось локализовать. <…> В 08:28 (6:28) на пожаре объявлена полная ликвидация. Всего в тушении пожара задействованы 48 человек личного состава ведомства и 13 единиц техники", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в здании автосервиса и автоцентра в Кургане поступило ночью в 1:28 (23:38 мск), был объявлен повышенный ранг пожара №2. Тушение осложнялось большой пожарной нагрузкой. В пожаре повреждены 20 легковых автомобилей. Причина возгорания устанавливается. 

Теги:
РоссияКурганская область
© Информационное агентство ТАСС
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