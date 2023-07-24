Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км

Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Вулканологи в понедельник зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой до 3 км, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту до 3 км", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км. По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.